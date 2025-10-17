CALCIO L’ottava giornata del girone di andata riserva un turno delicato per i biancorossi di mister Indiani (foto) che si devono recare in Umbria. Ad attenderli c’è l’Orvietana allenata da mister Antonio Rizzolo, una squadra che dopo un avvio di campionato incerto, con quattro sconfitte, si è ripresa inanellando tre risultati positivi consecutivi e che presenta il bomber Caon, autore di quattro gol in campionato. "Sarà sicuramente una partita molto difficile - ha dichiarato il direttore generale Filippo Vetrini - perché l’Orvietana è, forse, la squadra più in salute del torneo dal momento che viene da tre vittorie consecutive, fra campionato e Coppa, ottenute contro squadre di rango come Foligno, Siena e Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifone, turno non facile. Domenica c’è l’Orvietana