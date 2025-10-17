Grecia | approvata l’estensione della giornata lavorativa a un massimo di 13 ore al giorno

In Grecia, in Parlamento è stata approvata l’estensione della giornata lavorativa a un massimo di 13 ore al giorno. Critiche da parte dei sindacati e dell’opposizione. Grecia: approvata l’estensione della giornata lavorativa Il Parlamento greco ha approvato un disegno di legge che estende la giornata lavorativa nel settore privato a 13 ore al giorno, una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Grecia: approvata l’estensione della giornata lavorativa a un massimo di 13 ore al giorno

Leggi anche questi approfondimenti

Approvata la giornata lavorativa di 13 ore in Grecia (ma a che prezzo per i lavoratori?) - X Vai su X

FONDAZIONE MAGNA GRECIA INCONTRA A NEW YORK IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA Un proficuo confronto sul tema della promozione dell’italianità e dei suoi valori con Claudio Pagliara, neo direttore dell’Istituto Italiano di - facebook.com Vai su Facebook

Grecia, giornata lavorativa di 13 ore approvata dal Parlamento. I sindacati: "Schiavitù retribuita" - Giovedì il parlamento greco ha approvato una riforma controversa che consentirà, in circostanze eccezionali, giornate lavorative fino a 13 ore. Come scrive tg.la7.it

"È schiavitù", approvata in Grecia la legge sulla giornata lavorativa di 13 ore - In Grecia si è acceso un acceso dibattito politico e sociale dopo che il Parlamento ha approvato una nuova legge che consente, in alcune circostanze, una giornata di lavoro di 13 ore ... Segnala notizie.it

Grecia, approvata la legge sulla giornata lavorativa di 13 ore - In Grecia il parlamento ha approvato la controversa riforma di legge sul lavoro che prevede la possibilità di avere una giornata lavorativa di 13 ore, per un ... Scrive msn.com