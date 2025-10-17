Gravissimo incidente atterra elisoccorso | 3 ragazzi feriti e strada chiusa

Tre ragazzi feriti (di cui uno trasferito in ospedale in elisoccorso) e la strada chiusa. Questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 18.30 di venerdì 17 ottobre a Brugherio in piazza Camagni.Un violentissimo schianto tra un’auto e una moto. Sono tre le persone rimaste. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

