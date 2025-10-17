Gravina | Napoli merita di ospitare gli Europei ed uno stadio degno di questa città

Le parole del presidente della FIGC. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a Radio Kiss Kiss dove ha parlato di Euro2032. Ecco le sue . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

?CONVEGNO INTERNAZIONALE "RIVELAZIONI Metodi e strumenti di ricerca sui luoghi invisibili e negati della contemporaneità" 09-10 ottobre 2025 Palazzo Gravina, Napoli Sessione T5 - Patrimoni | Aula 19 I paesaggi del sacro tra visibile e invisibile Ott - facebook.com Vai su Facebook

#Gravina si lamenta: “Il 60% delle squadre sudamericane va al mondiale, è una percentuale ben diversa rispetto alle Europee, che sono le più importanti al mondo” Sui disordini di #ItaliaIsraele: “Altro che Pro Pal, ecco chi li ha organizzati” - X Vai su X

Gravina: "Stage prima dei playoff? Disponibilità dalla Lega. Napoli merita di ospitare Euro 2032" - Il presidente della Federazione ha parlato della lotta dell'Italia per la qualificazione al Mondiale 2026: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it scrive

Gravina: «Avere Napoli tra le 5 città ad Euro 2032 sarebbe un motivo di orgoglio per la Figc» - Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto su Kiss Kiss Napoli parlando della Nazionale e anche dei prossimi Europei ... Scrive ilnapolista.it

Figc, Gravina: "Avere Napoli per Euro2032 sarebbe motivo di orgoglio" - Il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Il Mondiale? tuttonapoli.net scrive