Gravina | Avere Napoli tra le 5 città di Euro 2032 sarebbe un orgoglio per la Figc e per l' Italia

“Napoli oggi rappresenta uno snodo fondamentale per il calcio che conta e lo sviluppo del nostro calcio del Sud Italia. Sta crescendo come polo nazionale e internazionale e avere Napoli tra le 5 città di Euro 2032 sarebbe un motivo di orgoglio per la Figc e per la nostra Italia”. Così Gabriele. 🔗 Leggi su Napolitoday.it