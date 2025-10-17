Gravi carenze ingegneristiche Il report finale sull' implosione del Titan è impietoso

L'implosione del sommergibile sperimentale Titan, avvenuta nel giugno 2023 durante un'immersione verso il relitto del Titanic, sarebbe stata causata da gravi carenze ingegneristiche, con conseguente perdita di tutti e cinque i passeggeri a bordo. È quanto emerge dal rapporto finale del National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti, riportato dalla Bbc e dall'Associated Press. Secondo l'indagine, il Titan avrebbe subito una implosione catastrofica mentre scendeva verso il fondo dell'Atlantico settentrionale, provocando la morte immediata di tutti i presenti, tra cui Stockton Rush, amministratore delegato di OceanGate, l'esploratore francese Paul-Henri Nargeolet, soprannominato “Mr. 🔗 Leggi su Iltempo.it

