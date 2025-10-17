Grave incidente all’Ippodromo | spettatore colpito da un veicolo durante la gara è in fin di vita
Attimi di paura e dramma ieri pomeriggio all’Ippodromo di Bologna, dove un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito durante una gara ippica. Lo spettatore, che risiede in città, è stato colpito dal veicolo autostart, il mezzo che precede i cavalli all’interno della pista, ed è ora ricoverato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Grave incidente a Gallarate: un pedone è stato travolto da un veicolo e ha perso conoscenza. Articolo nel primo commento #gallarate #incidentestradale - facebook.com Vai su Facebook
Incidente all’Ippodromo di Bologna, spettatore colpito dal veicolo che accompagna i cavalli: gravissimo in Rianimazione - E’ successo giovedì pomeriggio: il 68enne residente in città è ricoverato al Maggiore e lotta per la vita. Segnala msn.com
Grave incidente all'ippodromo di Bologna: spettatore viene colpito dall’asta dell'«autostart» e finisce in rianimazione - L’auto utilizzata per la partenza dei cavalli, dotata di lunghe ali da entrambe le parti nella parte posteriore del veicolo, per motivi ancora da appurare si sarebbe a un certo punto spostata sulla pi ... Segnala corrieredibologna.corriere.it
Spettatore ferito a corsa di cavalli a Bologna, è grave - Uno spettatore di una corsa ippica è rimasto gravemente ferito, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, dopo essere stato colpito dall'asta laterale del veicolo che alla partenza precede i cavalli. Da ansa.it