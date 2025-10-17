Grandi derivazioni ed energia gratuita | 5 milioni di euro alla provincia di Sondrio
“Regione Lombardia ha provveduto al trasferimento di 8,6 milioni di euro a Città Metropolitana di Milano e alle province interessate dalla presenza di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, a titolo di monetizzazione dell’energia gratuita per l’anno 2025 (produzione 2024)”. A. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Grazie ad una proposta mia e del collega Diego Invernici, parte dei contributi derivanti dalle grandi derivazioni idroelettriche sarà destinata alle RSA di montagna. Così facendo, le strutture accreditate possono disporre di risorse economiche volte a migliorar - facebook.com Vai su Facebook
Grandi derivazioni a Sondrio: Divisione delle risorse, via libera della Giunta - La Giunta regionale conferma il criterio di ripartizione dell'energia gratuita per tutti i territori interessati dalle grandi derivazioni. Segnala ilgiorno.it
Energia elettrica gratuita a Valtellina e Valchiavenna - La nuova legge regionale stabilisce che i concessionari di grandi derivazioni hanno l’obbligo di cessione ai territori con le dighe Sondrio, 18 dicembre 2019 - ilgiorno.it scrive
«Energia elettrica gratis», rivoluzione epocale per le comunità di montagna - Energia elettrica gratis per le comunità della montagna dove operano grandi centrali idroelettriche: in Commissione a Trieste, con il via libera bipartisan, passa la rivoluzione epocale. ilgazzettino.it scrive