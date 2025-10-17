Grande successo per la cena della Croce Verde

Successo ed emozioni per l'avvio di nuovi progetti grazie ai 20.400 euro raccolti alla 'Cena stellata' della Croce Verde di Castelnovo e Vetto organizzata al Parco Tegge di Felina. Il dato numerico, pur evidenziando il successo dell'iniziativa, trasmette solo in parte il significato dell'evento, che rientra tra quelli messi in campo dalla Pubblica assistenza di Castelnovo Monti per celebrare i propri 50 anni di attività. La cena ha visto un forte senso di comunità, ispirato dal lavoro che la Croce Verde svolge ogni giorno, in un clima di festa e condivisione accompagnato dalle note dell'arpista e compositrice Agatha Bocedi.

