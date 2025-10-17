1.000 partecipanti per una Fiera Developer & Startup dal respiro internazionale. La quinta edizione del Napoli DevFest, ospitata alla Città della Scienza, ha superato ogni aspettativa: oltre 1.000 partecipanti hanno riempito la Sala Newton, in un’esplosione di energia, innovazione e speranza. Un’edizione che ha consacrato il DevFest come una Fiera Internazionale Developer & Startup. Fiera capace di unire tecnologia, creatività e visione, nel segno del tema di quest’anno: “Benvenuti nel Futuro”. L’iniziativa è una fiera internazionale e conferenza tecnologica organizzata dal Google Developer Group (GDG) Napoli per sviluppatori, startup e appassionati di innovazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Grande successo per il Napoli DevFest 2025