Francesca Carrara ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. Dopo l’abbandono di Anita Mazzotta, la Casa più osservata d’Italia si svuota ancora una volta di uno dei concorrenti principali, che hanno fatto il loro ingresso il 29 settembre 2025. Il profilo ufficiale del reality, nella mattina del 17 ottobre, ha comunicato che Francesca ha lasciato temporaneamente il gioco per motivi familiari. Il comunicato sottolinea che la concorrente “ha abbandonato momentaneamente la Casa”, mentre suo figlio Simone, con cui stava condividendo questa esperienza, è rimasto nel reality. Un dettaglio che apre inevitabilmente a riflessioni e ipotesi: se Francesca ha deciso di uscire da sola, dev’essere successo qualcosa di davvero importante, tale da richiedere la sua presenza all’esterno, senza però compromettere completamente la sua partecipazione al gioco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello, perché Francesca Carrara è uscita dalla Casa