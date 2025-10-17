Grande Fratello parla Giulio Carotenuto | In Casa tutto è amplificato anche le ferite

Comingsoon.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29enne di Torre Annunziata, Giulio Carotenuto, è stato il primo eliminato della nuova edizione del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello parla giulio carotenuto in casa tutto 232 amplificato anche le ferite

© Comingsoon.it - Grande Fratello, parla Giulio Carotenuto: "In Casa tutto è amplificato, anche le ferite"

Leggi anche questi approfondimenti

Grande Fratello, parla Giulio Carotenuto: "In Casa tutto è amplificato, anche le ferite" - Il 29enne di Torre Annunziata, Giulio Carotenuto, è stato il primo eliminato della nuova edizione del Grande Fratello. Come scrive comingsoon.it

grande fratello parla giulioGrande Fratello, Amedeo Venza: 'Anita non rientrerà, forse la vedremo all'edizione Vip' - Secondo Venza, Anita non dovrebbe tornare in gioco in quest'edizione del reality ma potrebbe avere una chance nella prossima ... Scrive it.blastingnews.com

Grande Fratello, pagelle: Ascanio affonda Giulio (8), la serata degli shampoo (7), Simona Ventura rompe la bolla (5), Domenico fa lo gnorri (4) - Promossi e bocciate top e flop della terza puntata del reality condotto da Simona Ventura andato in onda lunedì 13 ottobre su Canale 5 ... libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Parla Giulio