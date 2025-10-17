Il gieffino romano ha confessato a Giulia di volerci provare, ma la ragazza lo ha ridicolizzato. Lo sfogo successivo con Domenico D'Alterio scatena nuove polemiche sul web. Il percorso di Jonas Mattia Pepe al Grande Fratello sembra diventare ogni giorno più controverso. Entrato nella Casa come amante della filosofia e della letteratura, il modello romano si era posto l'obiettivo di farsi conoscere e conquistare le simpatie del pubblico. Ma nelle ultime ore, il suo comportamento e alcune frasi pronunciate in diretta hanno scatenato nuove critiche feroci sul web. Non ultima la sua reazione al palo che gli ha rifilato Giulia Soponariu. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Jonas Pepe spiazzato da Giulia: "Ma quanto può essere stron*a"