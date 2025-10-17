Grande Fratello Jonas Pepe cambia strategia | Devo cogliere la palla al balzo VIDEO

Jonas Pepe si sbilancia sul rapporto nato nella Casa del Grande Fratello con Giulia Soponariu e rivela di essere interessato a conquistare solo la bella Rasha Younes. Ci riuscirà?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Jonas Pepe cambia strategia: "Devo cogliere la palla al balzo" (VIDEO)

