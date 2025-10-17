Grande Fratello Jonas e Giulia a confronto sul loro rapporto | la reazione di lei diventa virale VIDEO
Jonas Pepe ha deciso di prendere in mano la situazione e affrontare Giulia Soponariu al Grande Fratello per capire se tra loro c'è solo amicizia o qualcosa di più: la reazione di lei, però, ha spiazzato tutti. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
News recenti che potrebbero piacerti
Con un comunicato ufficiale il Grande Fratello ha annunciato che la 43enne romana ha lasciato momentaneamente la Casa per motivi personali - facebook.com Vai su Facebook
La rinascita di Ivana: “Aspettavo i diciotto anni per essere libera” #GrandeFratello - X Vai su X
Jonas rifiutato da Giulia al GF, lui si sfoga: “Ma quanto può essere st***za una donna che me la fa credere così tanto?” - Dopo la rissa sfiorata con Omer Elomari, il gieffino si è lasciato andare a lungo sfogo contro Giulia Soponariu, accusandola di averlo illuso e avergli ... Secondo fanpage.it
Nella Casa Jonas confessa a Giulia che voleva provarci con lei e lei gli ride in faccia - Nella Casa del GF, Jonas Pepe ha confessato a Giulia Soponariu di aver voluto inizialmente provarci con lei, ma di aver cambiato idea. Si legge su novella2000.it
Grande Fratello, Jonas Pepe spiazzato da Giulia: "Ma quanto può essere stron*a" - Il gieffino romano ha confessato a Giulia di volerci provare, ma la ragazza lo ha ridicolizzato. movieplayer.it scrive