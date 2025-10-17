Grande Fratello Ivana Castorina | Temo per mio marito ma non voglio più tacere
La gieffina siciliana ha condiviso un altro tassello della sua storia: dall'incontro con il marito alla scelta del suo attuale nome Negli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello, Ivana Castorina ha deciso di aprirsi completamente ai suoi compagni d'avventura, condividendo per la prima volta il suo intenso percorso di transizione. La gieffina siciliana ha parlato del sostegno ricevuto dalla madre e delle difficoltà affrontate nel mostrarsi per quella che è realmente, raccontando un frammento di vita che ha commosso tutti. Il sostegno della madre: "Ha capito che stava salutando il figlio per abbracciare la figlia" Ivana ha ricordato con emozione il momento in cui ha affrontato la madre per raccontarle la verità sulla propria identità: "Quando ho affrontato la discussione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa di #GrandeFratello per motivi personali. - facebook.com Vai su Facebook
La rinascita di Ivana: “Aspettavo i diciotto anni per essere libera” #GrandeFratello - X Vai su X
Ivana Castorina al Grande Fratello 2025: “sono quello che sono grazie alla mamma” - Ivana Castorina al Grande Fratello 2025 racconta il suo percorso di donna trans verso la libertà. Lo riporta superguidatv.it
Chi è Ivana Castorina, donna trans concorrente del Grande Fratello 2025 - Ivana Castorina: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla concorrente del Grande Fratello. Come scrive donnaglamour.it
Grande Fratello, Ivana Castorina: “Temo per mio marito, ma non voglio più tacere" - La gieffina siciliana ha condiviso un altro tassello della sua storia: dall'incontro con il marito alla scelta del suo attuale nome ... Secondo movieplayer.it