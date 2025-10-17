La concorrente romana ha lasciato temporaneamente il reality per motivi personali. La produzione conferma l'uscita momentanea mentre si aspetta la decisione di suo figlio Simone rimasto nella Casa. Il Grande Fratello è iniziato da poche settimane, ma già due concorrenti hanno dovuto abbandonare la Casa più spiata d'Italia. Poco fa è arrivato l'annuncio ufficiale della produzione: Francesca Carrara ha lasciato temporaneamente i Lumina Studios per motivi personali. All'interno della Casa, invece, è rimasto suo figlio Simone, con il quale aveva varcato la porta rossa come concorrente unico. Ad aprire la serie degli abbandoni è stata Anita La prima gieffina a lasciare il gioco era stata Anita Mazzotta, uscita sabato scorso per motivi familiari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello, Francesca Carrara lascia la Casa: i motivi e cosa accadrà al figlio Simone