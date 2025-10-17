Grande Fratello Francesca Carrara lascia la Casa | i motivi e cosa accadrà al figlio Simone
La concorrente romana ha lasciato temporaneamente il reality per motivi personali. La produzione conferma l'uscita momentanea mentre si aspetta la decisione di suo figlio Simone rimasto nella Casa. Il Grande Fratello è iniziato da poche settimane, ma già due concorrenti hanno dovuto abbandonare la Casa più spiata d'Italia. Poco fa è arrivato l'annuncio ufficiale della produzione: Francesca Carrara ha lasciato temporaneamente i Lumina Studios per motivi personali. All'interno della Casa, invece, è rimasto suo figlio Simone, con il quale aveva varcato la porta rossa come concorrente unico. Ad aprire la serie degli abbandoni è stata Anita La prima gieffina a lasciare il gioco era stata Anita Mazzotta, uscita sabato scorso per motivi familiari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
