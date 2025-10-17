Grande Fratello ex gieffina nel cast di un noto film | dove la vedremo
Ivana Mrázová: eleganza, autenticità e rinascita, l’ex gieffina nel cast di un noto film, ecco dove la vedremo. Nel panorama televisivo e mondano italiano, poche figure sono riuscite a unire grazia, ironia e autenticità come Ivana Mrázová. Modella di origine ceca, conduttrice e volto amatissimo del pubblico, Ivana ha saputo trasformare la sua immagine da “bella ragazza della porta accanto” a donna consapevole, forte e capace di reinventarsi. Nel 2017, al Grande Fratello Vip é lì che il pubblico scopre un lato inedito di lei: una donna empatica, ironica e priva di maschere. La sua storia d’amore con l’ex tronista Luca Onestini, nata proprio nella Casa, diventa uno dei legami più seguiti e discussi dal gossip italiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com
