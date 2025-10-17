Grande Fratello 2025 Francesca Carrara lascia la casa Cosa succederà al figlio Simone?

A poche settimane dalla partenza dopo l’uscita improvvisa di Anita Mazzotta anche Francesca Carrara ha abbandonato la casa del Grande Fratello 2025. La notizia è stata confermata dalla produzione del popolare reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5. Francesca Carrara ha lasciato la casa del Grande Fratello 2025: perchè?. Francesca Carrara lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello 2025. Nel giro di pochissimi giorni sono già due i concorrenti che, per motivi personali, hanno dovuto abbandonare la casa di Cinecittà. Dopo Anita Mazzotta uscita all’improvviso lasciando senza parole i fan e i compagni d’avvenuta, anche Francesca Carrara in queste ore ha varcato la porta rossa per tornare a casa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

