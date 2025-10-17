Grande festa in Italia! SuperEnalotto centrato il grande premio | cifra esorbitante Ecco dove

C’è chi considera il caso solo una questione di fortuna e chi, invece, lo vive come una magia inattesa che cambia la vita in un istante. Questa volta la sorte ha bussato alla porta di un giocatore italiano che, con una semplice schedina, si è ritrovato improvvisamente più ricco di quasi 400mila euro. Un colpo fortunato arrivato proprio in un giorno che molti evitano persino di nominare: il famigerato venerdì 17. Mentre in tanti continuano a inseguire il sogno del Jackpot, la grande vincita di questa settimana ha premiato chi non ha smesso di tentare, dimostrando che la fortuna non segue regole né superstizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

