Grand Hotel San Pellegrino alla milanese Lombardini22 lo studio di fattibilità per la ristrutturazione

Bergamonews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la società milanese di progettazione Lombardini22 a sviluppare lo studio di fattibilità per la ristrutturazione del Grand Hotel di San Pellegrino.  Il bando per il recupero e la gestione per i prossimi 99 anni se l’era aggiudicato nell’ottobre 2024 l’ EKN Development Group, società di investimento e sviluppo specializzata nel settore dell’ospitalità e degli immobili ad uso misto, con sede a Newport Beach in California e uffici a Bergamo, che aveva proposto un investimento da 64 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di 118 camere e la riqualificazione delle aree comuni, ricavando spazi dedicati per ristorazione, “una spa rivoluzionaria”, piscine esterne, giardini e una grande sala conferenze nel sottotetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

grand hotel san pellegrino alla milanese lombardini22 lo studio di fattibilit224 per la ristrutturazione

© Bergamonews.it - Grand Hotel San Pellegrino, alla milanese Lombardini22 lo studio di fattibilità per la ristrutturazione

Leggi anche questi approfondimenti

grand hotel san pellegrinoLombardini22 curerà il recupero del Grand Hotel San Pellegrino - Alla società milanese lo studio di fattibilità per la ristrutturazione dell’iconica struttura gestita dalla società americana EKN Development ... Secondo ilsole24ore.com

San Pellegrino, il Grand Hotel attende la rinascita. Ecco il quarto bando per trovare un gestore - San Pellegrino Terme (Bergamo) – Insieme al Casinò è uno dei due simboli di San Pellegrino Terme, la località bergamasca famosa per lo stile liberty di molti suoi edifici. Secondo ilgiorno.it

Grand hotel San Pellegrino Il governo stanzia 18,6 milioni per il restauro completo - L’annuncio è stato dato dal ministro Graziano Delrio al termine della riunione del Cipe, il comitato ... Riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Grand Hotel San Pellegrino