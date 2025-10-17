Sarà la società milanese di progettazione Lombardini22 a sviluppare lo studio di fattibilità per la ristrutturazione del Grand Hotel di San Pellegrino. Il bando per il recupero e la gestione per i prossimi 99 anni se l’era aggiudicato nell’ottobre 2024 l’ EKN Development Group, società di investimento e sviluppo specializzata nel settore dell’ospitalità e degli immobili ad uso misto, con sede a Newport Beach in California e uffici a Bergamo, che aveva proposto un investimento da 64 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di 118 camere e la riqualificazione delle aree comuni, ricavando spazi dedicati per ristorazione, “una spa rivoluzionaria”, piscine esterne, giardini e una grande sala conferenze nel sottotetto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Grand Hotel San Pellegrino, alla milanese Lombardini22 lo studio di fattibilità per la ristrutturazione