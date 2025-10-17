GP di Austin | Alonso nella Sprint Max vs Russell nella gara lunga? | Analisi con Beatrice e Luca

Pronti per il GP di Austin? Lo scorso anno la Ferrari ha regalato una splendida doppietta, ma questa volta le speranze dei tifosi del Cavallino sembrano più contenute. Lo spettacolo, però, non mancherà: il duello tra i piloti McLaren che si contendono il titolo è solo una delle tante storie di questo weekend texano. In questa puntata, Beatrice Frangione chiede a Luca le sue previsioni: Nella Sprint, sogno Fernando Alonso protagonista. Nella gara lunga, sfida infuocata Max Verstappen vs George Russell. Chi la spunterà ad Austin? Diteci la vostra nei commenti!? Conduce Beatrice Frangione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GP di Austin: Alonso nella Sprint, Max vs Russell nella gara lunga? | Analisi con Beatrice e Luca

Contenuti che potrebbero interessarti

F1, Alonso non perde le speranze: "Qui ad Austin abbiamo spesso faticato, ma siamo pronti a cogliere le opportunità" https://oggisportnotizie.it/2025/10/f1-fernando-alonso-conferenza-stampa-austin-16-10-2025/… - X Vai su X

Dopo Haas, Racing Bulls, Aston Martin, McLaren e Williams, anche Alpine svela la propria livrea speciale per la tappa di Austin Ph. BWT Alpine F1 Team © - facebook.com Vai su Facebook

GP di Austin: Alonso nella Sprint, Max vs Russell nella gara lunga? | Analisi con Beatrice e Luca - Lo scorso anno la Ferrari ha regalato una splendida doppietta, ma questa volta le speranze dei tifosi del Cavallino sembrano ... Riporta oasport.it

L'incognita Sprint, le gomme da due soste, i dolci ricordi Ferrari: l'anteprima del GP degli Stati Uniti sulla pista di Austin - Mandando un segnale particolarmente forte alla McLaren, perché trionfava su un circuito misto, tecnico e pieno di d ... Lo riporta eurosport.it

F1 Gp Usa Austin 2025: orari e dove vedere Sprint e gara in tv e streaming. Ferrari se ci sei batti un colpo - In un weekend reso particolare dal compleanno di Charles Leclerc, la F1 sbarca ad Austin: tutte le info per vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming. Come scrive sport.virgilio.it