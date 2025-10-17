Governo venezuelano denuncia gli Usa all’Onu per le operazioni della Cia
Nel comunicato, vengono respinte le dichiarazioni DI Trump, che ha autorizzato la Cia a condurre azioni segrete in Venezuela. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
