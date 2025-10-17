Google Wallet integra i Play Points con l’obiettivo di rilanciare entrambi

In Google Wallet è possibile importare i Play Points così da poterli monitorare insieme alle altre carte di credito e tessere fedeltà. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Wallet integra i Play Points con l’obiettivo di rilanciare entrambi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Google Wallet ancora più ordinato e preciso ora - X Vai su X

Finalmente disponibile su Google Play ed Apple Store la nuova app di Canale 3 Toscana! Un nuovo modo per seguirci e rimanere sempre connessi, ovunque voi siate. Seguici in diretta TV sul canale 84, in streaming e on demand su canale3.tv e da oggi an - facebook.com Vai su Facebook

Google Wallet permette di personalizzare i pass con un nickname: ecco come - Google ha rilasciato una piccola novità per Google Wallet: gli utenti possono aggiungere ai pass un nickname personalizzato. Secondo tuttoandroid.net

Google Wallet diventa più smart e impara a mostrare il pass giusto al momento giusto - Google ha annunciato un'altra novità per Google Wallet che è in grado di mostrare agli utenti il pass più utile in prossimità di un luogo specifico. Riporta tuttoandroid.net

Google Play’s new rules won’t affect non-custodial crypto wallets - 13, 9:33 pm UTC): This article has been updated to clarify that Google's upcoming requirements will not apply to non- Da cointelegraph.com