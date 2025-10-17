Google Maps indica più chiaramente quanto tempo ci vuole per tornare a casa

Nella schermata principale dell'app è stato individuato un nuovo chip che mostra quanto ci vuole per raggiungere la propria abitazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Maps indica più chiaramente quanto tempo ci vuole per tornare a casa

