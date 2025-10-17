Google Foto prepara un editor tutto nuovo per la creazione dei Video Ricordo

Google Foto potrebbe presto introdurre un editor migliorato per i Video Ricordo, la funzione che crea dei montaggi automatici dei contenuti in galleria. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Foto prepara un editor tutto nuovo per la creazione dei Video Ricordo

Contenuti che potrebbero interessarti

Android e "Computer Control": l’AI di Google prepara il vero controllo vocale - https://tecnoandroid.it/2025/10/11/android-e-computer-control-lai-di-google-prepara-il-vero-controllo-vocale-1639277/… - X Vai su X

Max Verstappen si prepara al GP degli Stati Uniti ad Austin parlando del legame con il padre Jos e della sfida con le McLaren di Norris e Piastri: “Ogni gara è un’occasione per migliorare e dare il massimo”. La Red Bull punta a rilanciarsi nel finale di stagione - facebook.com Vai su Facebook

Editor dei video, gestione degli album e ritocchi al viso: le ultime da Google Foto - L'ultima versione dell'app di Google Foto nasconde novità (o sviluppi) su tre funzioni in lavorazione che miglioreranno l'esperienza utente. Segnala tuttoandroid.net

Google Foto introduce l’editing conversazionale: permette le modifiche con la voce o il testo - Dopo il debutto in anteprima sui Pixel 10, la funzione di editing conversazionale è ora in d ... Da tecnoandroid.it

Nano Banana si aggiorna: l'editor AI arriva su Google Search, Foto e NotebookLM - L’AI Nano Banana di Google esce dall’app Gemini e sbarca su Search, Foto e NotebookLM, portando l’editing conversazionale di immagini e video a un livello superiore ... Scrive libero.it