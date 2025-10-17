Good News su Netflix il film coreano è il miglior racconto sulla manipolazione delle notizie dell' anno

Dopo Parasite, dalla Corea del Sud arriva un altro gioiello cinematografico in forma di commedia nera, una satira politica dove l'oggetto della critica non è solo la classe dominante. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Good News su Netflix, il film coreano è il miglior racconto sulla manipolazione delle notizie dell'anno

Intrighi, spie e un volo dirottato: su Netflix arriva il thriller coreano che non lascia scampo - hyun racconta il potere che mente, tratta e tradisce, in un film dove il vero nemico non ha volto ma solo interessi. Riporta libero.it

Good News: il nuovo thriller sudcoreano da tenere d’occhio su Netflix - Tensione ad alta quota e ironia tagliente per rivivere un evento realmente accaduto datato 1970 ... today.it scrive

Exploring the true story that inspired the Korean Netflix movie ‘Good News’ - go” hijacking that inspired the latest Korean Netflix dark comedy movie, Good News. Segnala lifestyleasia.com