Golf Fleetwood in testa in India Bene Pavan e De Leo

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di grande golf in quel di Delhi dove si sta disputando l’Indian Championship, torneo del Dp World Tour che, insieme alla tappa sudcoreana della prossima settimana, chiuderà la regular season. A prendere la testa della classifica è il britannico Tommy Fleetwood. Il britannico, dopo aver vinto il Tour Championship a fine agosto e la Ryder Cup con il team Europe, è tornato sui campi da golf in preparazione degli eventi finali che si terranno negli Emirati Arabi Uniti. L’inglese ha chiuso le prime 36 buche con uno score complessivo di -12 avanti di 1 solo colpo sull’americano Brian Harman e sull’irlandese Shane Lowry, fermi in T2 a -11. 🔗 Leggi su Oasport.it

golf fleetwood in testa in india bene pavan e de leo

© Oasport.it - Golf, Fleetwood in testa in India. Bene Pavan e De Leo

Scopri altri approfondimenti

golf fleetwood testa indiaGolf: Lowry subito in testa in India, De Leo sogna e poi cala - Si è chiuso da pochi minuti il primo giro del DP World India Championship, di scena sui green del Delhi Golf Club di New Delhi e inserito all'interno del ... Scrive oasport.it

Golf, Dp World Tour di ritorno in India. Al via anche McIlroy, Fleetwood e Hovland - Il più importante circuito golfistico europeo vola, dopo aver chiuso la parentesi nel “vecchio ... Si legge su oasport.it

Golf-Europe's 'Fleetwood Mac' duet make sweet music again at Ryder Cup - helped power Team Europe to the top of the charts again, as they claimed a ... Si legge su thestar.com.my

Cerca Video su questo argomento: Golf Fleetwood Testa India