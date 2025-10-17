Golf Fleetwood in testa in India Bene Pavan e De Leo
Giornata di grande golf in quel di Delhi dove si sta disputando l’Indian Championship, torneo del Dp World Tour che, insieme alla tappa sudcoreana della prossima settimana, chiuderà la regular season. A prendere la testa della classifica è il britannico Tommy Fleetwood. Il britannico, dopo aver vinto il Tour Championship a fine agosto e la Ryder Cup con il team Europe, è tornato sui campi da golf in preparazione degli eventi finali che si terranno negli Emirati Arabi Uniti. L’inglese ha chiuso le prime 36 buche con uno score complessivo di -12 avanti di 1 solo colpo sull’americano Brian Harman e sull’irlandese Shane Lowry, fermi in T2 a -11. 🔗 Leggi su Oasport.it
