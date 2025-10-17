Gol fantasma e niente goal-line | la beffa del Bayern sulla Juve fa discutere la Women’s Champions

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 94’ la palla forse non oltrepassa la linea, ma il Var convalida. La tecnologia arriverà solo in finale: rabbia del tecnico Canzi e bianconere ko. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gol fantasma e niente goal line la beffa del bayern sulla juve fa discutere la women8217s champions

© Gazzetta.it - Gol fantasma e niente goal-line: la beffa del Bayern sulla Juve fa discutere la Women’s Champions

Contenuti che potrebbero interessarti

gol fantasma goal lineGol fantasma e niente goal-line: la beffa del Bayern sulla Juve fa discutere la Women’s Champions - La tecnologia arriverà solo in finale: rabbia del tecnico Canzi e bianconere ko ... Come scrive gazzetta.it

gol fantasma goal lineChampions donne: gol fantasma, Juve protesta 'siamo avvelenati' - La sfida di Champions League femminile tra Bayern Monaco e Juventus si è chiusa tra le polemiche. Secondo ansa.it

gol fantasma goal lineJuve Women beffata dal gol fantasma. Rabbia Canzi: “Non c’è sicurezza” - Il Bayern vince in Champions con una rete convalidata dal Var, ma senza Goal Line Technology. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gol Fantasma Goal Line