Gol fantasma e niente goal-line | la beffa del Bayern sulla Juve fa discutere la Women’s Champions

Al 94’ la palla forse non oltrepassa la linea, ma il Var convalida. La tecnologia arriverà solo in finale: rabbia del tecnico Canzi e bianconere ko. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gol fantasma e niente goal-line: la beffa del Bayern sulla Juve fa discutere la Women’s Champions

11 Ottobre 2017 a seguito della sconfitta casalinga degli USA contro Trinidad and Tobago, e grazie a un goal fantasma che tanto farà discutere, la Nazionale di Panama conquista per la prima volta nella sua storia la qualificazione alla fase finale dei Mondiali - facebook.com Vai su Facebook

