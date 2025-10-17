Gol divorato e rigore sbagliato | Benzema che serataccia!

17 ott 2025

Non esattamente una partita da ricordare per Karim Benzema, protagonista in negativo nel pareggio (1-1) in Saudi Pro League tra l'Al Fayha e il suo Al Ittihad. Prima si divora un gol a un paio di metri dalla porta e nel secondo tempo sbaglia il rigore che avrebbe forse regalato i tre punti ai suoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

