Go Beavers! | Qualley e Plaza in corsa per il gran finale di Coen
Nei mesi successivi all’uscita di Honey Don’t!, il progetto conclusivo della trilogia queer firmata Ethan Coen e Tricia Cooke ha preso forma con un titolo che già incuriosisce: Go, Beavers!. Le indiscrezioni sul cast rilanciano l’asse creativo con Margaret Qualley e Aubrey Plaza, mentre si delinea un deciso cambio di registro narrativo. Cosa sappiamo su . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
