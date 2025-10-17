Nei mesi successivi all’uscita di Honey Don’t!, il progetto conclusivo della trilogia queer firmata Ethan Coen e Tricia Cooke ha preso forma con un titolo che già incuriosisce: Go, Beavers!. Le indiscrezioni sul cast rilanciano l’asse creativo con Margaret Qualley e Aubrey Plaza, mentre si delinea un deciso cambio di registro narrativo. Cosa sappiamo su . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Go, Beavers!: Qualley e Plaza in corsa per il gran finale di Coen