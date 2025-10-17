Global Movement to Gaza Sannio | domani presidio sotto la Prefettura di Benevento

Il Global Movement to Gaza Sannio indice per domani, 18 ottobre, un presidio alla Prefettura di Benevento per contestare la presenza di esponenti del governo Meloni nella nostra città. In particolare, presso l'ex Teatro De Simone, si terrà la presentazione della lista elettorale provinciale di Fratelli d'Italia, in un evento pubblico presieduto da Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per la coalizione di centrodestra e attuale viceministro degli Affari Esteri. Il governo Meloni tenta di riscrivere la storia, cercando di intestarsi meriti mai avuti nella ricerca di una qualche "pace" in Palestina ma non potrà mai cancellare le responsabilità avute nel sostenere il genocidio in questi ultimi due anni e nel sostegno che continua a dare al governo illegale di Netanyahu.

