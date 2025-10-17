Gli storici insegnanti del Badoni si ritrovano al raduno dei Veterani
Gli storici insegnanti dell'Itis Badoni di Lecco, oggi in pensione, fondano idealmente il gruppo dei “Veterani” e si ritrovano per un momento di convivialità e per ricordare i bei tempi passati.L'incontro è andato in scena giovedì sera al ristorante “La Botte” sul lungolago a Malgrate, gestito da. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Insegnanti, siete alla ricerca di un’esperienza educativa fuori dal comune per la vostra classe? La Miniera Sant'Aloisio offre percorsi guidati pensati per scuole di ogni ordine e grado, con attività didattiche, racconti storici e un affascinante viaggio nelle viscer Vai su Facebook
Gli storici insegnanti del Badoni si ritrovano al raduno dei "Veterani" - Serata amarcord al ristorante "La Botte" di Malgrate per una quindicina di prof in pensione. Si legge su leccotoday.it