Gli Italian Screens portano a Sofia Martone Servillo e 7 anteprime
Roma, 17 ott. (askanews) – È stata inaugurata al cinema Lumière di Sofia la seconda edizione di “Italian Screens”, iniziativa, dedicata alla promozione del cinema italiano nel mondo e agli strumenti di sostegno come il tax credit e i fondi dedicati alla distribuzione e alle coproduzioni. L’evento si inserisce nel ricco programma dell’undicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema “Cinelibri”, una delle principali kermesse cinematografiche bulgare, diretto da Jacqueline Wagenstein. “Italian Screens”, che gode del sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del ministero della Cultura e del supporto organizzativo dell’International Department di Cinecittà, porta in Bulgaria sette anteprime italiane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
