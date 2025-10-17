Gli investimenti di Intesa Sanpaolo nel mercato americano

Cinquanta miliardi di dollari: è il valore complessivo delle operazioni che Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione IMI Corporate & Investment Banking (CIB), ha effettuato negli ultimi tre anni negli Stati Uniti, consolidando ulteriormente la sua posizione dall’altra parte dell’Atlantico. Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB che in questi giorni sta partecipando alle riunioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) a Washington, ha detto che «le recenti operazioni confermano la solidità della presenza della banca negli Stati Uniti e le capacità di mobilitare capitali, offrendo soluzioni strutturate in un contesto tra i più competitivi al mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli investimenti di Intesa Sanpaolo nel mercato americano

Altre letture consigliate

L’intesa punta a favorire l’accesso al credito dei soci della cooperativa di Lugo, promuovendo investimenti in innovazione, sostenibilità e sviluppo dei mercati esteri - facebook.com Vai su Facebook

Investimenti, innovazione e credito, nuove risorse per le #imprese del #Lazio: presentato a Pomezia l’accordo tra @intesasanpaolo e @Confindustria. ? @BiazzoGiuseppe: “Nuove risorse e visione comune per la transizione industriale” #Credito #Unindustri - X Vai su X

Tra transizione verde e operazioni di project finance, negli ultimi tre anni la banca italiana ha rafforzato con cinquanta miliardi il suo ruolo all’interno di un contesto ... - Tra transizione verde e operazioni di project finance, negli ultimi tre anni la banca italiana ha rafforzato con cinquanta miliardi il suo ruolo all’interno di un contesto altamente strategico ... Scrive linkiesta.it

Intesa Sanpaolo protagonista negli Stati Uniti con operazioni da 50 miliardi di dollari - Micillo (Intesa Sanpaolo): "Le recenti operazioni che ci hanno visto protagonisti confermano la solidità della nostra presenza negli Stati Uniti e ... Riporta affaritaliani.it

Intesa Sanpaolo protagonista negli Usa con operazioni pari a circa 50 miliardi di dollari - MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, consolida il proprio ruolo di protagonista sul mercato statunitense, dove ha supportato negli ultimi t ... Segnala msn.com