Gli investimenti di Intesa Sanpaolo nel mercato americano

Linkiesta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquanta miliardi di dollari: è il valore complessivo delle operazioni che Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione IMI Corporate & Investment Banking (CIB), ha effettuato negli ultimi tre anni negli Stati Uniti, consolidando ulteriormente la sua posizione dall’altra parte dell’Atlantico.  Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB che in questi giorni sta partecipando alle riunioni del Fondo monetario internazionale (Fmi) a Washington, ha detto che «le recenti operazioni confermano la solidità della presenza della banca negli Stati Uniti e le capacità di mobilitare capitali, offrendo soluzioni strutturate in un contesto tra i più competitivi al mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

gli investimenti di intesa sanpaolo nel mercato americano

© Linkiesta.it - Gli investimenti di Intesa Sanpaolo nel mercato americano

Altre letture consigliate

investimenti intesa sanpaolo mercatoTra transizione verde e operazioni di project finance, negli ultimi tre anni la banca italiana ha rafforzato con cinquanta miliardi il suo ruolo all’interno di un contesto ... - Tra transizione verde e operazioni di project finance, negli ultimi tre anni la banca italiana ha rafforzato con cinquanta miliardi il suo ruolo all’interno di un contesto altamente strategico ... Scrive linkiesta.it

investimenti intesa sanpaolo mercatoIntesa Sanpaolo protagonista negli Stati Uniti con operazioni da 50 miliardi di dollari - Micillo (Intesa Sanpaolo): "Le recenti operazioni che ci hanno visto protagonisti confermano la solidità della nostra presenza negli Stati Uniti e ... Riporta affaritaliani.it

investimenti intesa sanpaolo mercatoIntesa Sanpaolo protagonista negli Usa con operazioni pari a circa 50 miliardi di dollari - MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, consolida il proprio ruolo di protagonista sul mercato statunitense, dove ha supportato negli ultimi t ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Investimenti Intesa Sanpaolo Mercato