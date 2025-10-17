Gli Insuperabili hanno trovato la molecola dell' inclusione | aiutiamoli a diffonderla

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Insuperabili, network di scuole calcio e squadre per persone con disabilità altamente qualificate, presentano, attraverso questo video realizzato da Ferrafilm, La Molecola dell’Inclusione, un progetto che unisce sport, comunicazione e impatto sociale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

