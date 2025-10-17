Gli ambulanti di Forte dei Marmi a Parma domenica 26 ottobre

Parmatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, tornano per l’autunno a grandissima richiesta in città con il loro show itinerante all’insegna del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

