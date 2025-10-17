gli alunni della scuola primaria mencarelli di manciano a puliamo il mondo

Arezzo, 17 ottobre 2025 – All'indomani dell'evento “Puliamo il Mondo 2025” organizzato da Legambiente e della Giornata Mondiale dell'Educazione Ambientale, gli alunni della scuola primaria “Mencarelli” di Manciano hanno partecipato a una mattinata dedicata al rispetto dell'ambiente con una speciale raccolta dei rifiuti. Accompagnati dai loro insegnanti e dall'Assessore all'Ambiente Francesca Sebastiani, i bambini, muniti di guanti, pinze e sacchi per la raccolta, hanno dato vita a un'autentica lezione “sul campo”, imparando quanto possono essere importanti i piccoli gesti quotidiani per la tutela dell'ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

