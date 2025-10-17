Gli alunni della scuola primaria Mencarelli di Manciano a Puliamo il mondo
Arezzo, 17 ottobre 2025 – All'indomani dell'evento “Puliamo il Mondo 2025” organizzato da Legambiente e della Giornata Mondiale dell'Educazione Ambientale, gli alunni della scuola primaria “Mencarelli” di Manciano hanno partecipato a una mattinata dedicata al rispetto dell'ambiente con una speciale raccolta dei rifiuti. Accompagnati dai loro insegnanti e dall'Assessore all'Ambiente Francesca Sebastiani, i bambini, muniti di guanti, pinze e sacchi per la raccolta, hanno dato vita a un'autentica lezione “sul campo”, imparando quanto possono essere importanti i piccoli gesti quotidiani per la tutela dell'ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In questi giorni ci hanno fatto visita gli alunni della scuola primaria di Sant'Egidio ? Tanta emozione e infinita purezza nei bambini impegnati a raccogliere l'uva tra le nostre vigne per poi seguire tutti i processi di lavorazione Fino a venerdi accoglierem - facebook.com Vai su Facebook
#Scuola. In Aula, discussione ddl su alunni con alto potenziale cognitivo, con relazione sen. #Occhiuto su testo unificato proposto da Commissione 7a https://senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=DDLCOMM&id=1462153&idoggetto=0… Diretta ? https://webtv - X Vai su X
Gli alunni della scuola primaria “Mencarelli” di Manciano a Puliamo il mondo - I ragazzi hanno partecipato a una mattinata dedicata al rispetto dell'ambiente con una speciale raccolta dei rifiuti ... Riporta lanazione.it
Guanti e sacchi per pulire. Il lavoro della Mencarelli - L’occasione è stata la giornata mondiale dell’educazione ambientale. Come scrive msn.com