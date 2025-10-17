Glenn Martens reimmagina H&M | in negozio dal 30 ottobre
Una data segna il calendario della moda: il 30 ottobre 2025 debutta la collezione firmata Glenn Martens per H&M, un progetto che porta l’energia del suo linguaggio sperimentale dentro il quotidiano, con capi femminili, maschili, unisex e accessori pensati per giocare con silhouette e identità. Un lancio che parla la lingua del presente La collaborazione . L'articolo Glenn Martens reimmagina H&M: in negozio dal 30 ottobre è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
