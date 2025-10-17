Gkn il Collettivo chiama alla mobilitazione Domani corteo a Firenze Ma c’è chi dissente
Di nuovo in piazza, di nuovo per difendere la fabbrica. A quattro anni e mezzo dalla chiusura, dopo una serie di ’urli’ per la Palestina, il Collettivo di Fabbrica ex Gkn organizza un weekend di mobilitazione: domani con ritrovo alle 14,30 in piazza Ugo di Toscana a Firenze, all’interno dell’Università di Novoli, dove una volta c’era la Fiat, è prevista la partenza di un corteo che poi si snoderà per le vie del capoluogo toscano mentre domenica alle 10 il presidio della fabbrica ospiterà "una giornata di convergenza con le comunità energetiche, potenziali clienti del piano industriale della ex Gkn" si legge in una nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it
