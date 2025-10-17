Giustizia amministrativa AI in supporto | la decisione resta umana

Sbircialanotizia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla conferenza ComoLake 2025 a Cernobbio, la consigliera di Stato Brunella Bruno ha ribadito che l’uso dell’intelligenza artificiale nella giustizia amministrativa serve a rendere più efficiente il lavoro dei giudici senza sostituirne il giudizio. Una linea che mette al centro la persona e rafforza trasparenza e responsabilità, con scelte tecnologiche circoscritte e governate con prudenza. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

