Giustizia amministrativa AI in supporto | la decisione resta umana

Alla conferenza ComoLake 2025 a Cernobbio, la consigliera di Stato Brunella Bruno ha ribadito che l’uso dell’intelligenza artificiale nella giustizia amministrativa serve a rendere più efficiente il lavoro dei giudici senza sostituirne il giudizio. Una linea che mette al centro la persona e rafforza trasparenza e responsabilità, con scelte tecnologiche circoscritte e governate con prudenza. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Giustizia amministrativa, AI in supporto: la decisione resta umana

