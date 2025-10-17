Giunta tra Casini e Boni ecco Grasso I due Pd piacciono al governatore Ma sono in bilico gli equilibri regionali
Nelle stanze fiorentine si lavora al " cantiere giunta ". Ma le tessere sono più delle caselle da riempire e la quadratura del cerchio impone incastri precisi, quasi chirurgici. Perchè in ballo ci sono gli equilibri politici dentro la coalizione e all’interno dei partiti. Il governatore Giani lavora di cesello: la compagine di governo, almeno nei suoi profili, sta prendendo forma: otto assessori più il presidente è lo schema sul quale si cerca la sintesi. Sintesi non facile: cinque assessorati andaranno al Pd, uno alla Casa Riformista di Giani (e Renzi) ma è probabile che il secondo "assessore" di riferimento guiderà l’assemblea toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ArezzoTv. . Regionali, l'ottimo risultato di Roberta Casini (Pd). La sindaca di Lucignano ha raggiunto le 5.743 preferenze. Al momento non entra in consiglio regionale, prima di lei c'è il valdarnese Filippo Boni. Quest'ultimo, però, è tra i papabili assessori che p - facebook.com Vai su Facebook
La provincia chiede un posto al sole. Tre nomi forti per la giunta che verrà. Dietro Ceccarelli ecco Boni e Casini - Pd in pressing rivendica un assessore aretino: in pole l’ex capogruppo tallonato dai due amministratori. Segnala msn.com
Legalità, parla il nuovo assessore a Bari. Grasso: «Massima trasparenza sulle Partecipate. Importante realizzare i diritti sociali» - Il professor Nicola Grasso, docente associato di Diritto costituzionale dell'Università del Salento, ha appena ricevuto dal sindaco di Bari Vito Leccese il decreto di nomina. Come scrive quotidianodipuglia.it