Nelle stanze fiorentine si lavora al " cantiere giunta ". Ma le tessere sono più delle caselle da riempire e la quadratura del cerchio impone incastri precisi, quasi chirurgici. Perchè in ballo ci sono gli equilibri politici dentro la coalizione e all’interno dei partiti. Il governatore Giani lavora di cesello: la compagine di governo, almeno nei suoi profili, sta prendendo forma: otto assessori più il presidente è lo schema sul quale si cerca la sintesi. Sintesi non facile: cinque assessorati andaranno al Pd, uno alla Casa Riformista di Giani (e Renzi) ma è probabile che il secondo "assessore" di riferimento guiderà l’assemblea toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giunta, tra Casini e Boni ecco Grasso. I due Pd piacciono al governatore. Ma sono in bilico gli equilibri regionali