Giunta Toscana Rossi dice no Ringrazio Giani ma resto alla Cgil Io consigliere per le crisi industriali? Una bischerata

Firenze, 17 ottobre 2025 – “Il mio è un no pieno di gratitudine ”. Così Rossano Rossi, segretario della Cgil toscana declina l’invito di entrare a far parte della squadra del presidente Eugenio Giani nella nuova giunta regionale della Toscana. Rossi ringrazia di cuore Giani, “ma credo che resterò a fare il segretario della Cgil Toscana. La proposta mi è stata fatta ufficialmente ieri l'altro, è una proposta che onora non tanto me ma tutta la Cgil perché è un riconoscimento al lavoro che abbiamo fatto”. Quanto alla ipotesi di un suo ruolo come consigliere del presidente della Regione per le crisi industriali, Rossi ha sottolineato: “A chi lo ha pensato e chi lo ha riportato dico che l'idea che si proponga al segretario della Cgil Toscana di andare a fare il consigliere per le crisi industriali mi sembra anche un po’ offensiva, una bischerata grossa: è come dire a uno che ha una Ferrari d'ora in avanti per andare più veloce guida una Cinquecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giunta Toscana, Rossi dice no. “Ringrazio Giani, ma resto alla Cgil. Io consigliere per le crisi industriali? Una bischerata”

