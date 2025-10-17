Giuliano Noci Politecnico di Milano | L’AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia
Durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, il prorettore del Politecnico di Milano Giuliano Noci ha proposto una visione provocatoria e pragmatica. Secondo Noci, l’AI è destinata a trasformare radicalmente la pubblica amministrazione, creando economie di scala e abbattendo gli “orti di potere” legati al controllo dei dati. “Come l’aria, l’intelligenza artificiale entrerà ovunque: dove . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#omnibus Ecco perché, secondo il prof. Giuliano Noci, ci potrà essere anche una pace tra Russia e Ucraina grazie a Trump - facebook.com Vai su Facebook
#omnibus Ecco perché, secondo il prof. Giuliano Noci, ci potrà essere anche una pace tra Russia e Ucraina grazie a Trump - X Vai su X
Giuliano Noci (Politecnico di Milano): “L’AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia” - Durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, il prorettore del Politecnico di Milano Giuliano Noci ha proposto una visione provocatoria e pragmatica. Segnala pianetagenoa1893.net
Ucraina, Giuliano Noci: “Trump ossessionato dal Nobel, vuole la pace con la Russia” - Giuliano Noci spiega perché Trump, spinto dall’ossessione per il Nobel per la Pace, punta a chiudere la guerra tra Russia e Ucraina ... affaritaliani.it scrive
ComoLake, Noci: "Serve commissario straordinario per transizione digitale" - "Per l'Italia serve un commissario straordinario" per la transizione digitale "perché nonostante gli sforzi compiuti con il Pnrr, che ha migliorato il quadro della trasfo ... Riporta msn.com