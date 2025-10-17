Giuliano Noci Politecnico di Milano | L’AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, il prorettore del Politecnico di Milano Giuliano Noci ha proposto una visione provocatoria e pragmatica. Secondo Noci, l’AI è destinata a trasformare radicalmente la pubblica amministrazione, creando economie di scala e abbattendo gli “orti di potere” legati al controllo dei dati. “Come l’aria, l’intelligenza artificiale entrerà ovunque: dove . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

giuliano noci politecnico di milano l8217ai pu242 essere il commissario straordinario dell8217italia

© Ildifforme.it - Giuliano Noci (Politecnico di Milano): “L’AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giuliano noci politecnico milanoGiuliano Noci (Politecnico di Milano): “L’AI può essere il Commissario straordinario dell’Italia” - Durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025, il prorettore del Politecnico di Milano Giuliano Noci ha proposto una visione provocatoria e pragmatica. Segnala pianetagenoa1893.net

giuliano noci politecnico milanoUcraina, Giuliano Noci: “Trump ossessionato dal Nobel, vuole la pace con la Russia” - Giuliano Noci spiega perché Trump, spinto dall’ossessione per il Nobel per la Pace, punta a chiudere la guerra tra Russia e Ucraina ... affaritaliani.it scrive

giuliano noci politecnico milanoComoLake, Noci: "Serve commissario straordinario per transizione digitale" - "Per l'Italia serve un commissario straordinario" per la transizione digitale "perché nonostante gli sforzi compiuti con il Pnrr, che ha migliorato il quadro della trasfo ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giuliano Noci Politecnico Milano