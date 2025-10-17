Giulia Minoli | Lo sport alleato contro i femminicidi Velasco lotta con noi spero sia contagioso
La presidente della Fondazione “Una Nessuna Centomila”: "La collaborazione con il Giro d’Italia ci ha aiutato molto. Che emozione vedere un nostro messaggio all’Olimpico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Giulia Minoli: "Lo sport alleato contro i femminicidi. Velasco lotta con noi, spero sia contagioso" - La presidente della Fondazione “Una Nessuna Centomila”: "La collaborazione con il Giro d’Italia ci ha aiutato molto. Lo riporta msn.com
Giulia Minoli, come si vince (insieme) contro la violenza - Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Elisa, Giorgia, Emma, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini - Come scrive esquire.com
Giulia Minoli, insieme contro la violenza digitale - «Giulia Minoli è per me l’esempio vivente della differenza tra la capacità di sentire e l’atto d’ascoltare. Scrive donnamoderna.com