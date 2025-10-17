Giuli annuncia la Capitale dell’arte contemporanea 2027

Alba è stata scelta come Capitale italiana dellarte contemporanea per il 2027. L’annuncio è arrivato il 17 ottobre. La decisione è stata resa possibile dal progetto considerato di «altissimo profilo» denominato Le fabbriche del vento. Comprende rigenerazione urbana, installazioni, progetti di inclusione sociale e un’attenzione crescente verso le comunità locali. Durante una cerimonia ufficiale, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha enunciato le motivazioni della giuria. Poi ha proclamato Alba, ma dopo un siparietto in cui ha citato Vasco Rossi e la sua celebre canzone. Il ministro ha scandito: «Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come. 🔗 Leggi su Lettera43.it

