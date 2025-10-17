Giugliano maxi sequestro di rifiuti | responsabile ai domiciliari

2anews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrati dai carabinieri a Giugliano in Campania circa 4500 metri cubi di rifiuti di ogni tipologia. Maxi sequestro a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno scoperto, in una vasta area privata di circa 1500 metri quadrati, una vera e propria discarica abusiva contenente circa 4500 metri cubi di rifiuti di . 🔗 Leggi su 2anews.it

giugliano maxi sequestro di rifiuti responsabile ai domiciliari

© 2anews.it - Giugliano, maxi sequestro di rifiuti: responsabile ai domiciliari

Contenuti che potrebbero interessarti

giugliano maxi sequestro rifiutiGiugliano, maxi sequestro di rifiuti: responsabile ai domiciliari - Maxi sequestro a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno scoperto, in una vasta area privata di circa 1500 metri quadrati, una vera e propria discarica abusiva ... Riporta 2anews.it

giugliano maxi sequestro rifiutiGiugliano in Campania, sequestrata maxi discarica abusiva: 4.500 metri cubi di rifiuti, un arresto e una denuncia - I Carabinieri scoprono un’enorme area di stoccaggio illegale a Varcaturo: oltre 600 camion di scarti tra plastica, metalli, imbarcazioni e materiali pericolosi. Secondo ilgazzettinovesuviano.com

giugliano maxi sequestro rifiutiGiugliano, una montagna di rifiuti: sequestri, un arresto e una denuncia - I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, insieme a quelli del Nucleo Forestale di Pozzuoli, hanno individuato e sequestrato una vasta area ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Maxi Sequestro Rifiuti