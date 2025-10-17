Giugliano maxi sequestro di rifiuti | responsabile ai domiciliari

Sequestrati dai carabinieri a Giugliano in Campania circa 4500 metri cubi di rifiuti di ogni tipologia. Maxi sequestro a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno scoperto, in una vasta area privata di circa 1500 metri quadrati, una vera e propria discarica abusiva contenente circa 4500 metri cubi di rifiuti di .

