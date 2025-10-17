Giugliano In Campania | Una montagna di rifiuti che avrebbe potuto riempire due piscine olimpioniche Per smaltirli servirebbero più di 600 camion

Sequestrata un’area di 1.500 mq con oltre 4.500 metri cubi di rifiuti: arrestato il responsabile, denunciata la figlia. I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, insieme a quelli del Nucleo Forestale di Pozzuoli, hanno individuato e sequestrato una vasta area privata adibita a discarica abusiva. I militari hanno accertato che nella frazione di Varcaturo, in un’area di circa 1500 metri quadrati, era stata allestita senza autorizzazione un’area di stoccaggio di rifiuti di ogni genere. Sul terreno, senza filtri che limitassero la percolazione nelle falde, erano accatastati circa 4500 metri cubi di rifiuti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Francesco Emilio Borrelli. . "Deputato stanotte a Lago patria (Giugliano in Campania) qualcuno ha ben pensato di rubare i cerchioni dalla mia auto, così per sfizio, senza coprirsi o nascondersi in nessun modo, come se ormai fosse legale vedere qualcosa altr - facebook.com Vai su Facebook

Giugliano in Campania, maxi blitz nel campo nomadi di via Carrafiello: sequestrate tonnellate di rifiuti, 13 denunciati - All’alba, carabinieri e forze specializzate hanno passato al setaccio l’area rom: sequestrati rifiuti, veicoli irregolari e segnalate numerose violazioni ambientali e stradali. Lo riporta agro24.it

Giugliano in Campania: controlli nel campo nomadi “Carrafiello”, 13 persone denunciate - Carabinieri e forze speciali in azione all’alba: sequestrati centinaia di metri cubi di rifiuti e numerosi veicoli irregolari nel campo rom di via Carrafiello ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

Giugliano, maxi operazione nel campo nomadi di via Carrafiello: 13 denunce e sequestri - Un’alba illuminata dai lampeggianti blu ha segnato l’inizio di una vasta operazione di controllo nel campo nomadi di via Giugliano, maxi operazione nel campo nomadi di via Carra ... Riporta marigliano.net