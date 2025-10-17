Giugliano assalto notturno al bar Marconi | la banda svaligia attività Furto da 6mila euro

Teleclubitalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo colpo al Bar Marconi, situato all’angolo tra via Frezza e via Marconi (traversa di corso Campano), a poco più di due mesi dal precedente furto dell’8 agosto. Nella notte ignoti hanno nuovamente forzato la serranda del locale, utilizzando la stessa tecnica di scasso già vista in estate. Giugliano, assalto notturno al bar Marconi: la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano assalto notturno al bar marconi la banda svaligia attivit224 furto da 6mila euro

© Teleclubitalia.it - Giugliano, assalto notturno al bar Marconi: la banda svaligia attività. Furto da 6mila euro

Contenuti che potrebbero interessarti

Rapina due bar ma viene tradito da tatuaggio di una tigre sul braccio, fermato a Giugliano - I carabinieri della Compagnia di Giuliano, Napoli, hanno fermato un 44enne di Villaricca, già noto le forze dell'ordine, ritenuto indiziato di due rapine commesse il 29 e il 31 luglio scorsi. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Assalto Notturno Bar