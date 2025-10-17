Giugliano assalto notturno al bar Marconi | la banda svaligia attività Furto da 6mila euro
Nuovo colpo al Bar Marconi, situato all’angolo tra via Frezza e via Marconi (traversa di corso Campano), a poco più di due mesi dal precedente furto dell’8 agosto. Nella notte ignoti hanno nuovamente forzato la serranda del locale, utilizzando la stessa tecnica di scasso già vista in estate. Giugliano, assalto notturno al bar Marconi: la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
