Giuffre un memoir che pesa sulla Corona | William valuta lo strappo con Andrea

La pubblicazione imminente delle memorie postume di Virginia Giuffre riaccende un caso che pesa sulla monarchia britannica. Mentre si attendono rivelazioni dolorose, a corte cresce l’ansia: il posizionamento del principe William verso lo zio Andrea potrebbe trasformarsi in una rottura definitiva, con ricadute politiche, familiari e simboliche. Un libro che riapre ferite Tra pochi giorni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Giuffre, un memoir che pesa sulla Corona: William valuta lo strappo con Andrea

Caso Epstein, esce postumo il memoir di Virginia Roberts Giuffre - Nobody's Girl, l'atteso memoir di Virginia Roberts Giuffre, che il mondo conosce come la vittima di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, esce postumo a fine ottobre 2025 in contemporanea mondiale. Si legge su ansa.it

Virginia Giuffre, arriva l'autobiografia bomba: «Se muoio, pubblicatela». La vendetta contro Jeffrey Epstein e il principe Andrea - Virginia Giuffre ha realizzato un'autobiografia che svela nuovi retroscena sui presunti abusi sessuali che avrebbe subito dal finanziere statunitense Jeffrey Epstein e dal principe britannico Andrea. Scrive leggo.it